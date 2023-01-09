09 января 2023, 12:30
Авария с участием трех автомобилей произошла под Петербургом
Три легковых автомобиля столкнулись в воскресенье в Ленинградской области на 46-м километре кольцевой дороги вблизи поселка городского типа Янино-1. Об этом сообщил сайт Мегаполис.
По предварительным данным, в результате массовой дорожной аварии никто не пострадал. Из-за затора на трассе образовалась километровая пробка.
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По данным сайта «Невские новости», попавшие в аварию легковые автомобили получили незначительные повреждения.
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