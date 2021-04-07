Авария с участием такси произошла на МКАД. Видео

На МКАД столкнулись машина такси и легковой автомобиль Hyundai. Пострадали четыре человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Травмы получили находившиеся в такси. Пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Из-за ДТП перекрыты две полосы движения.

На кадрах с места аварии виден разбитый левый бок такси. У машины вывернуло колесо.

В Челябинске три местных жителя пострадали в ДТП с водителем, у которого не было прав на управление транспортными средствами.