07 апреля 2021, 01:19
Авария с участием такси произошла на МКАД. Видео
На МКАД столкнулись машина такси и легковой автомобиль Hyundai. Пострадали четыре человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.
Травмы получили находившиеся в такси. Пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Из-за ДТП перекрыты две полосы движения.
На кадрах с места аварии виден разбитый левый бок такси. У машины вывернуло колесо.
В Челябинске три местных жителя пострадали в ДТП с водителем, у которого не было прав на управление транспортными средствами.