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    07 апреля 2021, 01:19

    Авария с участием такси произошла на МКАД. Видео

    Александра Ломейко, Алла Морген, Павел Зимин

    На МКАД столкнулись машина такси и легковой автомобиль Hyundai. Пострадали четыре человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Травмы получили находившиеся в такси. Пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Из-за ДТП перекрыты две полосы движения.

    На кадрах с места аварии виден разбитый левый бок такси. У машины вывернуло колесо.

    В Челябинске три местных жителя пострадали в ДТП с водителем, у которого не было прав на управление транспортными средствами.