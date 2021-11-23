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    23 ноября 2021, 12:52

    Авария с участием скорой помощи произошла в Иванове

    В Иванове машина скорой выехала с дороги и врезалась в забор

    Артур Блянихов

    В Иванове случилось ДТП с участием легкового авто и машины скорой помощи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

    По данным информагентства, от удара машина скорой помощи выехала с дороги и вписалась в каменный забор. RT написал, что в результате столкновения травмы получили пять человек. Среди пострадавших — врач, фельдшер, пациентка и водитель легковушки. Их доставили в больницу.