Авария с участием скорой помощи произошла в Иванове

В Иванове случилось ДТП с участием легкового авто и машины скорой помощи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным информагентства, от удара машина скорой помощи выехала с дороги и вписалась в каменный забор. RT написал, что в результате столкновения травмы получили пять человек. Среди пострадавших — врач, фельдшер, пациентка и водитель легковушки. Их доставили в больницу.