14 января 2021, 15:09
Авария с участием шести машин произошла в Петербурге
В Санкт-Петербурге зафиксировано массовое ДТП с участием шести машин, передают «Невские новости».
По данным издания, авария произошла на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Художников. Виновник ЧП — водитель Ford объяснил, что столкновение возникло из-за заклинившей педали тормоза. Мужчина начал перестраиваться, однако вписался в одно авто, а другие смялись по цепочке. В результате четыре человека получили травмы.