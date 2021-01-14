Авария с участием шести машин произошла в Петербурге

По данным издания, авария произошла на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Художников. Виновник ЧП — водитель Ford объяснил, что столкновение возникло из-за заклинившей педали тормоза. Мужчина начал перестраиваться, однако вписался в одно авто, а другие смялись по цепочке. В результате четыре человека получили травмы.