Авария с участием семи машин произошла в Екатеринбурге

Уточняется, что происшествие случилось в переулке Базовый. В числе машин оказались два грузовика и легковые автомобили. По словам участников ДТП, виновницей происшествия стала девушка. Якобы она пыталась перестроиться и создала помеху, пишет «Газета.ru».

Сама автолюбительница заявила, что не перестраивалась, а начала движение со всем потоком. Дело в том, что она не увидела в зеркало заднего вида Cadillac. В результате аварии нет пострадавших.