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    24 сентября 2020, 12:31

    Авария с участием семи машин произошла в Екатеринбурге

    Полина Петрова

    Авария с семью машинами произошла в Екатеринбурге в среду вечером, 23 сентября, сообщил портал E1.
    Авария с участием семи машин произошла в Екатеринбурге

    Уточняется, что происшествие случилось в переулке Базовый. В числе машин оказались два грузовика и легковые автомобили. По словам участников ДТП, виновницей происшествия стала девушка. Якобы она пыталась перестроиться и создала помеху, пишет «Газета.ru».

    Сама автолюбительница заявила, что не перестраивалась, а начала движение со всем потоком. Дело в том, что она не увидела в зеркало заднего вида Cadillac. В результате аварии нет пострадавших.

    Новости SMI.FM