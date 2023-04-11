11 апреля 2023, 17:21
Авария с участием самосвала и легковушки произошла в Нижнем Новгороде
Столкновение легкового автомобиля и самосвала произошло на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на УГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки проезжал мимо самосвала в тот момент, когда машина спускалась с горы. Автомобили столкнулись, после чего самосвал перевернулся.
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Отмечается, что информации о пострадавших в аварии на данный момент нет.
ДТП
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