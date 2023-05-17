Происшествия 17 мая 2023, 10:24 Авария с участием поезда и лесовоза произошла в Свердловской области

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В Свердловской области на регулируемом железнодорожном переезде 354-го километра станции Тавда-Лобазиха произошло столкновение пассажирского поезда с лесовозом. Об этом написали «Известия».

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, водитель лесовоза выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

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В результате столкновения поезд простоял на переезде 20 минут, а затем продолжил движение. Пострадавших в аварии нет. В отношении водителя лесовоза составили административный протокол.