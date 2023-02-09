09 февраля 2023, 21:48
Пять машин столкнулись на МКАД
Источник «360»: порядка пяти авто столкнулись на 77 км МКАД
В Северном административном округе Москвы произошло массовое ДТП. Столкнулись не менее пяти автомобилей, сообщил «360» источник в экстренных службах.
ДТП случилось на внешней стороне 77-го километра МКАД. В аварию попали порядка пяти автомобилей. Марки машин неизвестны.
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В результате массового столкновения произошел разлив топлива на площади порядка трех метров. Пострадавших нет. Подробности случившегося выясняются.
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ДТП
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