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    24 января 2022, 14:46

    Авария с участием пяти автомобилей произошла в Смоленске

    Оксана Лавнюженко

    В Смоленске на улице Кирова водитель легкового автомобиля устроил ДТП с пятью машинами. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на ГИБДД по Смоленской области.

    По данным правоохранителей, водитель Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другие автомобили. В больницу с места происшествия забрали одну женщину.

    Состояние пострадавшей на данный момент неизвестно. По факту массового ДТП проводится проверка.