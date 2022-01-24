Авария с участием пяти автомобилей произошла в Смоленске

В Смоленске на улице Кирова водитель легкового автомобиля устроил ДТП с пятью машинами. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на ГИБДД по Смоленской области.

По данным правоохранителей, водитель Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другие автомобили. В больницу с места происшествия забрали одну женщину.

Состояние пострадавшей на данный момент неизвестно. По факту массового ДТП проводится проверка.