Авария с участием пьяной женщины-водителя произошла в Удмуртии. Пострадали три человека

Произошла авария по вине пьяной женщины-водителя в Удмуртии. Пострадали трое ее пассажиров. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

Женщина за рулем была не только пьяна, но и без прав. В результате машина под ее управлением улетела в кювет.

Пострадали мужчина и двое детей, которые находились в салоне. Сейчас они в больнице. Уточняется, что одному ребенку всего три года, но он ехал в машине без детского кресла.

На женщину завели административный протокол.