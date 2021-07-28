28 июля 2021, 14:44
Авария с участием пьяной женщины-водителя произошла в Удмуртии. Пострадали три человека
Произошла авария по вине пьяной женщины-водителя в Удмуртии. Пострадали трое ее пассажиров. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.
Женщина за рулем была не только пьяна, но и без прав. В результате машина под ее управлением улетела в кювет.
Пострадали мужчина и двое детей, которые находились в салоне. Сейчас они в больнице. Уточняется, что одному ребенку всего три года, но он ехал в машине без детского кресла.
На женщину завели административный протокол.