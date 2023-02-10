Происшествия 10 февраля 2023, 15:03 Авария с участием пассажирского автобуса произошла на юго-западе Петербурга

Читать 360tv в

Массовое ДТП произошло в Московском районе на юго-западе Санкт-Петербурга. Пассажирский автобус протаранил четыре легковых машины, сообщил сайт 78.ru.

По предварительной информации, водителю за рулем автобуса стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и врезался в четыре легковых автомобиля на проспекте Юрия Гагарина.

Реклама

Как сообщила «Политика сегодня», из-за аварии движение в сторону центра города затруднено.

Реклама