Авария с участием Nissan Wingroad и грузовика произошла в Приморье

Серьезная авария произошла на трассе Седанка - Патрокл в Приморье. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Как рассказали свидетели, водитель Nissan Wingroad не справился с управлением и врезался в леерное ограждение. Водитель грузовика Hyundai попытался избежать столкновения, но не удалось. Фура врезалась в легковушку. В результате оба автомобиля сильно повредились. Из-за аварии возникло затруднение на дороге.