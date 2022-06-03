03 июня 2022, 16:52
Авария с участием Nissan Wingroad и грузовика произошла в Приморье
Серьезная авария произошла на трассе Седанка - Патрокл в Приморье. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
Как рассказали свидетели, водитель Nissan Wingroad не справился с управлением и врезался в леерное ограждение. Водитель грузовика Hyundai попытался избежать столкновения, но не удалось. Фура врезалась в легковушку. В результате оба автомобиля сильно повредились. Из-за аварии возникло затруднение на дороге.