02 декабря 2022, 17:08
Авария с участием мотоцикла произошла в центре Москвы
Авария с участием мотоцикла произошла в центре Москвы на улице Бутырский Вал. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу городского транспортного департамента.
По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В настоящее время информации о пострадавших нет.
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Движение на съезде между улицами Тверская-Ямская и Бутырский Вал на данный момент полностью восстановлено.
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ДТП
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