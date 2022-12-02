Происшествия 02 декабря 2022, 17:08 Авария с участием мотоцикла произошла в центре Москвы

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Авария с участием мотоцикла произошла в центре Москвы на улице Бутырский Вал. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу городского транспортного департамента.

По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В настоящее время информации о пострадавших нет.

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Движение на съезде между улицами Тверская-Ямская и Бутырский Вал на данный момент полностью восстановлено.

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