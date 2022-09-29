ДТП с участием мотоцикла и автобуса произошло в Сочи | 360°

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ДТП с участием мотоцикла и автобуса произошло в Сочи

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В результате ДТП с участием мотоцикла и автобуса в Сочи травмы получил один человек. Об этом сообщил «Царьград».

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Авария произошла накануне в Хостинском районе на дороге Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазия. Водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и вписался в автобус Yutong. В итоге байкер пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

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