Авария с участием микроавтобуса унесла жизни троих человек в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области. Микроавтобус, который направлялся из Москвы в Донецк, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили «Известия».

Mercedes Vito не справился с управлением, в результате чего столкнулся с грузовиком, который направлялся в ту же сторону. Три человека скончались, шесть получили травмы различной степени тяжести. В числе погибших оказались двое дончан. Пострадавшие также являлись жителями Донецка, передало ИА НСН.