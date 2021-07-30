Авария с участием машины МЧС произошла в Петербурге. Пострадали две женщины

ДТП с участием машины МЧС произошло в Санкт-Петербурге на Казарменном переулке. Белый BMW выехал на встречную полосу и столкнулся со служебный микроавтобусом МЧС России. Об этом сообщили «Невские новости».

Водитель и две пассажирки получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу. У 56-летней женщины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб позвоночника и перелом бедренной кости. Пострадавшую доставили в операционную Мариинской больницы. Другая женщина получила аналогичные травмы. Ее доставили в Медицинский центр МЧС. У водителя микроавтобуса диагностировали ушиб грудной клетки. Он находится в отделении хирургии.