30 июля 2021, 14:19
Авария с участием машины МЧС произошла в Петербурге. Пострадали две женщины
ДТП с участием машины МЧС произошло в Санкт-Петербурге на Казарменном переулке. Белый BMW выехал на встречную полосу и столкнулся со служебный микроавтобусом МЧС России. Об этом сообщили «Невские новости».
Водитель и две пассажирки получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу.
У 56-летней женщины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб позвоночника и перелом бедренной кости. Пострадавшую доставили в операционную Мариинской больницы.
Другая женщина получила аналогичные травмы. Ее доставили в Медицинский центр МЧС.
У водителя микроавтобуса диагностировали ушиб грудной клетки. Он находится в отделении хирургии.