Авария с участием машины ДПС произошла в центре Пензы

ДТП попало на видео, которое опубликовали в одной из городских групп соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что экипаж сотрудников Госавтоинспекции на высокой скорости пересекал улицу Кирова. При этом у автомобиля были включены проблесковые маячки. Все машины остановились, чтобы пропустить его.

Один из водителей попытался проскочить. В результате иномарка столкнулось с патрульным авто. Его развернуло от сильного удара. В настоящий момент нет информации о пострадавших в аварии.