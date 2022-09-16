Авария с участием Maserati и Ford произошла на северо-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 16 сентября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Авария с участием Maserati и Ford произошла на северо-востоке Москвы Водитель Maserati заявил о своей вине в аварии на северо-востоке Москвы

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Столкновение легковых машин Maserati и Ford и произошло на улице Широкая на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, водители машин не пострадали, разлива топлива на месте не произошло.

По данным СМИ, за рулем Maserati находился пластический хирург Вячеслав Балкизов. В беседе с «360» он признал, что нарушение, которое привело к аварии, было с его стороны.

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«Ехал забрать своего анестезиолога. Я думаю, что, скорее всего, с моей стороны было нарушение. Это я не отрицаю абсолютно. Ни я, ни второй водитель не пострадали. Хотя нам вызвали скорую, МЧС», — заявил Балкизов.

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По предварительным данным, столкновение иномарок произошло при проезде перекрестка. В обстоятельствах аварии разберутся прибывшие на место сотрудники ГИБДД.

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