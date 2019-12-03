Авария с участием маршрутки произошла в Краснодаре

Авария случилась вечером 2-го декабря. По предварительным данным, виновник случившегося — водитель маршрутки, который не соблюдал дистанцию. Микроавтобус врезался в «Волгу», которая ехала впереди. От удара легковушку отбросило на Nissan Teana. В результате пострадали три человека. Все они — пассажиры маршрутки. Госпитализация никому не понадобилась. Как удалось установить полицейским, водитель автобуса является злостным нарушителем ПДД и неоднократно привлекали к административной ответственности.