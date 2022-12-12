Происшествия 12 декабря 2022, 13:47 Авария с участием легкового автомобиля произошла на трассе Нижний Тагил — Екатеринбург

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ДТП с участием легкового автомобиля произошло накануне на трассе Нижний Тагил — Екатеринбург. Семья оказалась запертой в машине, которая свалилась в кювет, написал сайт tagilcity.ru.

Мимо проезжающие водители помогли пострадавшим выбраться из машины. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как несколько мужчин откапывают автомобиль из-под снега.

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По словам жителей Свердловской области, в тот день на трассе Нижний Тагил — Екатеринбург произошло пять дорожных аварий.

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