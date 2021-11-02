Авария с участием Land Rover произошла в Краснодаре

В Краснодаре на повороте с улицы Красной на Бабушкина произошла авария. Там водитель иномарки сбил мотоциклиста. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

Ситуация произошла 31 октября в 23:20. Водитель Land Rover не справился с управлением и сбил мотоциклиста на Yamaha. В результате 24-летний водитель мотоцикла получил травмы. По предварительной информации, в Краснодар парень приехал из Сочи. На данный момент он находится в больнице.