Авария с участием KIA и Mercedes произошла в Волгограде

В Волгограде на Второй Продольной улице произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

По слова очевидцев, водитель Mercedes на большой скорости въехал во внедорожник KIA Sportage. От удара корейский автомобиль отбросило на обочину, а автомобиль Mercedes развернуло посреди проезжей части.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что у немецкого автомобиля повредился передний бампер, капот и часть подкапотного пространства. О пострадавших не сообщается.