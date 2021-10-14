Авария с участием КамАЗа и мотоцикла произошла в Волгоградской области

ДТП с участием грузового автомобиля и мотоцикла «Урал» случилось в Михайловском районе Волгоградской области. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Авария произошла по вине 81-летнего водителя мотоцикла «Урал». При выезде с обочины он не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП погибла пассажирка мотоцикла, а его водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.