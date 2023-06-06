Происшествия 06 июня 2023, 13:34 Авария с участием юного мотоциклиста произошла в Ростовской области

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ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста и легкового автомобиля произошло накануне в городе Донецк Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Как рассказали в ведомстве, 15-летний мотоциклист не справился с управлением кроссового мотоцикла и врезался в легковой автомобиль, которым управлял 37-летний водитель. Молодой человек вылетел с транспортного средства и упал на землю, получив травмы. Прибывшие на место ЧП медики увезли пострадавшего в больницу.

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В отношении папы мотоциклиста полицейские составили протокол об административной нарушении.