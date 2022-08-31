Авария с участием иномарок произошла в Кемерове. Пострадали два человека

Во вторник, 30 августа, на пересечении проспекта Химиков с улицей Ворошилова в Кемерове столкнулись легковые автомобили. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Кузбасса.

Водитель автомобиля Ford Fusion не смог выдержать безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Corolla, которая двигалась в попутном направлении.

Женщине, управляющей Toyota, а также 37-летнему пассажиру Ford потребовалась помощь медиков. Им назначили амбулаторное лечение.