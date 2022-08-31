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    31 августа 2022, 13:27

    Авария с участием иномарок произошла в Кемерове. Пострадали два человека

    Оксана Лавнюженко

    Во вторник, 30 августа, на пересечении проспекта Химиков с улицей Ворошилова в Кемерове столкнулись легковые автомобили. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Кузбасса.

    Водитель автомобиля Ford Fusion не смог выдержать безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Corolla, которая двигалась в попутном направлении.

    Женщине, управляющей Toyota, а также 37-летнему пассажиру Ford потребовалась помощь медиков. Им назначили амбулаторное лечение.