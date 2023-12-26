Происшествия 26 декабря 2023, 13:04 Авария с участием грузовиков и скорой произошла под Новосибирском

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Сложная авария с участием машины скорой помощи и двух грузовых автомобилей произошла на участке Омского тракта в Коченевском районе Новосибирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, сначала грузовая фура врезалась в трактор коммунальных служб. Автомобиль скорой помощи, спешивший к месту первой аварии, столкнулся с еще одним грузовиком.

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Отмечается, что инспекторы оформили аварию оформили как единый инцидент, обошлось без пострадавших.