Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на трассе А-114 в Ленобласти

В Волховском районе Ленинградской области произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. Трасса Вологда — Тихвин из-за аварии на некоторое время оказалась перекрыта. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На место происшествия прибыли спасатели, дорожные специалисты и правоохранители. Водителям пришлось объезжать перекрытый участок трассы через деревню Наволок Лужского района Ленобласти.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.