Авария с участием гидроциклов произошла под Самарой

Авария, в которой столкнулись водные мотоциклы, произошла в протоке Рождественская Воложка 8 сентября. Об этом сообщил «Царьград».

На борту одного из гидроциклов находилась 24-летняя девушка, которая в результате столкновения получила травмы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.