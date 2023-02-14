Происшествия 14 февраля 2023, 22:30 Авария с участием «Газели» и легковушки унесла жизни двух человек в Пензенской области

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Серьезное ДТП произошло в Шемышейском районе Пензенской области — столкнулись «Газель» и легковушка. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария случилась на 30-м километре автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино». «Газель», за рулем которой находился 29-летний мужчина, врезалась в Lada Granta под управлением 54-летнего водителя.

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В результате мужчина, управлявший легковушкой, умер. Также погиб пассажир «Газели». Остальных участников аварии с травмами доставили в медицинское учреждение.

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