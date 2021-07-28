Авария с участием фуры произошла в Оренбургской области

Под Оренбургом вечером 27 июля на 1204 километре федерального шоссе «М-5 Урал» Оренбург — Самара столкнулись большегруз Freightliner и легковушка Opel Antara. Об этом сообщил 56orb.ru.

46-летний житель Самары двигался на Opel Antara со стороны Бугульмы в направлении Уральска.

Водителем Freightliner оказался тоже самарчанин. Ему также 46 лет. Фура ударила легковую машину в левую сторону.

О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.