07 сентября 2023, 23:23
Ferrari вылетела на тротуар в центральном районе Москвы — источник
Источник «360»: на Садовой-Кудринской улице в Москве случилась авария с Ferrari
В центральном районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Ferrari Portofino, автомобиль вылетел на тротуар. Об этом сообщил источник «360».
Авария случилась на улице Садовой-Кудринской. На место ДТП выехали оперативные службы, ДПС и скорая помощь. Перекрыта одна полоса движения, разлива топлива нет, сообщил источник.
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По информации Telegram-канала Mash, водитель и двое пассажиров пострадали несильно, госпитализация не потребовалась. В Ferrari Portofino ехали двое 30-летних мужчин и 23-летняя девушка. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на мокром асфальте.
Днем 7 сентября водитель такси сбил восьмилетнего ребенка, предположительно, проехав на запрещающий сигнал светофора. Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ДТП
Москва 2023
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