Авария с участием двух грузовых машин произошла ночью в Санкт-Петербурге

Серьезное ДТП произошло в ночь на 16 июля на Софийской улице в Санкт-Петербурге. На дороге столкнулись две грузовые машины, сообщили «Невские новости».

По предварительным данным, водитель автофургона, вероятно, двигался на большой скорости и в какой-то момент потерял управление. Он протаранил фуру с прицепом. В результате его кузов оказался под автофургоном.

По сообщениям очевидцев, оба водителя живы. Им потребовалась помощь врачей и спасателей.