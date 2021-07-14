Авария с участием двух грузовиков произошла на Ямале

КамАЗ с цистерной столкнулся с самосвалом в Лабытнанги. Один из участников ДТП пострадал. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Авария произошла сегодня, 14 июля, неподалеку от железнодорожного переезда у микрорайона БАМ около полудня. Водитель самосвала выезжал на главную дорогу. Он не справился в управлением, в результате чего и произошло столкновение. Водителя КамАза пришлось госпитализировали, однако медики выяснили, что тяжелых травм он не получил. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.