Авария с участием двух большегрузов унесла жизнь ребенка в Свердловской области

Серьезное ДТП произошло в Свердловской области на автодороге Екатеринбург — Пермь. Об этом сообщил ТАСС.

По неподтвержденным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в большегруз во время обгона. После автомобиль отбросило на встречку, где он столкнулся с еще одним грузовиком.

В результате погибла девочка 2006 года рождения. Еще трое человек получили серьезные травмы. Среди пострадавших — двое детей 2005 и 2020 года рождения, передало ИА НСН.