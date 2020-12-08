Авария с участием двух большегрузов произошла в Ростовской области

Авария произошла на 1072-м километре трассы М-4 «Дон». Превысив скорость, водитель «КамАЗа» вписался в барьерное ограждение на полном ходу, а затем врезался в припаркованную фуру Volvo. В результате отечественный грузовик перевернулся на бок. Водителя с полученными травмами госпитализировали. По предварительной информации, он заснул за рулем.