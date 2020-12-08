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    08 декабря 2020, 18:12

    Авария с участием двух большегрузов произошла в Ростовской области

    Артур Блянихов

    В Ростовской области зафиксировано ДТП с участием двух грузовиков, передает «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.

    Авария произошла на 1072-м километре трассы М-4 «Дон». Превысив скорость, водитель «КамАЗа» вписался в барьерное ограждение на полном ходу, а затем врезался в припаркованную фуру Volvo. В результате отечественный грузовик перевернулся на бок. Водителя с полученными травмами госпитализировали. По предварительной информации, он заснул за рулем.