08 декабря 2020, 18:12
Авария с участием двух большегрузов произошла в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировано ДТП с участием двух грузовиков, передает «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.
Авария произошла на 1072-м километре трассы М-4 «Дон». Превысив скорость, водитель «КамАЗа» вписался в барьерное ограждение на полном ходу, а затем врезался в припаркованную фуру Volvo. В результате отечественный грузовик перевернулся на бок. Водителя с полученными травмами госпитализировали. По предварительной информации, он заснул за рулем.