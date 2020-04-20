Авария с участием четырех машин произошла в Анапе

В Анапе Краснодарского края произошла крупная автоавария. Столкнулись четыре легковушки, в результате есть пострадавшие, сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло у гипермаркета «Магнит» на Анапском шоссе. По данным очевидцев, виновником происшествия был водитель Honda с ростовскими номерами: машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с еще тремя, сообщили в паблике «Анапа.инфо» во «ВКонтакте».

На место аварии прибыли медики и сотрудники ГИБДД.

Другие подробности инцидента неизвестны.

Очевидцы выложили несколько видео с места ДТП. На одном из них видна машина скорой и реанимобиль. На другом пострадавшего несут на носилках.