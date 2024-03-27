Происшествия 27 марта 2024, 17:17 Авария с участием большегруза произошла на трассе Чита — Забайкальск

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ДТП, в результате которого перевернулся большегруз, произошло накануне в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на сотрудников Госавтоинспекции региона.

В районе поселка Новокручининский на трассе Чита — Забайкальск водитель тягача с прицепом не справился с управлением, и машина опрокинулась на металлический отбойник.

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Сообщается, что водитель не пострадал. По факту произошедшего проводится расследование.