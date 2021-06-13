Авария с участием автомобиля ДПС и такси произошла в Москве. Один из автомобилей после ДТП влетел в стену дома, сообщил «360» источник.

Авария произошла на улице Чаплыгина. О причинах ДТП информации пока не поступало. Данные о пострадавших уточняются.

Две легковушки влетели друг в друга в Свердловской области. В результате аварии погибли четыре человека. Правоохранители завели уголовное дело. Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей».