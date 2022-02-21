21 февраля 2022, 08:49
Авария с участием автобуса произошла на севере Москвы — источник
Источник «360»: ДТП с участием автобуса, КамАЗа произошло на Новосходненском шоссе Москвы
Два человека пострадали в результате аварии на севере Москвы. Там пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Авария произошла на Новосходненском шоссе у остановки «Спортбаза», около дома № 82. По предварительным данным, речь идет об автобусе № 873, который ехал в сторону Московской области.
На место едут пожарные службы. Все обстоятельства случившегося уточняются.