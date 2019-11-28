  • Авария с участием автобуса и легковушки произошла в Севастополе

    28 ноября 2019, 13:28

    Александр Кушак

    ДТП с участием рейсового автобуса произошло сегодня утром, на улице Горпищенко в Севастополе, сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь».

    В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что автобус выехал на встречку, где столкнулся с BMW. Легковушкой управлял молодой человек, 1986-го года рождения.

    Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Автобус в момент столкновения ехал без пассажиров.

    Полиция разбирается во всех обстоятельствах случившегося.