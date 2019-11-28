Авария с участием автобуса и легковушки произошла в Севастополе

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что автобус выехал на встречку, где столкнулся с BMW. Легковушкой управлял молодой человек, 1986-го года рождения.

Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Автобус в момент столкновения ехал без пассажиров.

Полиция разбирается во всех обстоятельствах случившегося.