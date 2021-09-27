Авария с участием Audi и грузовика произошла во Владимирской области. Один человек погиб

ДТП произошло 25 сентября на трассе М7 в Петушинском районе Владимирской области. В результате погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград».

Утром на 113 километре трассы М7 легковой автомобиль Audi Q7 столкнулся с грузовиком. В результате 32-летний пассажир легковушки погиб. 31-летний водитель получил серьезные травмы. Его госпитализировали. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Ранее смертельное ДТП произошло на автодороге Тамбов — Шацк в Тамбовской области. В результате погиб один человек.