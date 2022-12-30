30 декабря 2022, 14:37
Авария с участием 7 автомобилей произошла на юго-западе Москвы
Каршеринговый автомобиль врезался сразу в несколько машин на юго-западе столицы. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
По данным utro.ru, дорожное происшествие произошло на улице Вавилова. Водитель каршеринга выехал на обгон, после чего протаранил сразу несколько автомобилей.
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Информации о пострадавших пока не поступало. На месте ДТП работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства и причины аварии.
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Москва 2022
ДТП
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