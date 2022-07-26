26 июля 2022, 08:24
Авария с участием 6 автомобилей произошла на Большой Академической улице в Москве — фото
Фото: ДТП с 6 автомобилями произошло на севере Москвы
В Северном административном округе Москвы произошла авария с участием шести автомобилей. Они столкнулись на Большой Академической улице перед пересечением с улицей Линии Октябрьской Железной дороги, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«Столкнулись шесть автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.
На фото видно, что пострадавшие машины стоят в ряд. Одно из авто — такси. Сильней всего пострадала серая машина, ее салон буквально смят. Авария не повлияла на движение, оно не затруднено.