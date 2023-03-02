Происшествия 02 марта 2023, 13:37 Авария с участием 4 машин произошла в Нижнем Новгороде

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Вечером в среду, 1 марта, в Нижнем Новгороде на улице Гагарина случилось массовое ДТП. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Водитель автомобиля Ford, двигаясь по средней полосе, перестраивался в крайнюю левую, где столкнулся с попутным автомобилем LADA Kalina. Отечественная машина от удара вылетела на встречную полосу и врезалась в ГАЗ, который отбросило на KIA Sportage.

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В ДТП пострадал водитель LADA Kalina. С травмами его доставили в больницу имени Семашко.