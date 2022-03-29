Авария с участием 16 машин произошла на трассе М9 в Подмосковье

Крупное ДТП случилось утром 29 марта в Московской области. На трассе М9 столкнулось 16 автомобилей. Об этом «360» сообщил дежурный пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.

«Там в 07:30 на 44-м километре М9 „Балтия“ столкнулось 16 автомобилей, без пострадавших», — сказал собеседник «360».

ТАСС уточнил, что всего произошло четыре ДТП, речь идет о направлении в сторону Москвы. В каждой аварии участвовало по четыре машины.

На кадрах, которые снял коптер «360», видно, что одна из машин очень сильно пострадала, у нее разбит бампер. На место прибыли сотрудники ДПС.

Также в распоряжении «360» оказалось видео очевидца, он снял пробку, образовавшуюся из-за массового ДТП.

Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.