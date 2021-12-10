10 декабря 2021, 00:17
Авария с тремя пострадавшими произошла в Удмуртии
ДТП произошло на 61-м километре дороги Ижевск — Ува 8 декабря, около 19:30. Там столкнулись два автомобиля. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.
29-летний водитель автомобиля Lada Kalina не смог справится с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ.
В результате водитель Lada его 24-летняя пассажирка и шестимесячный ребенок, который находился в кресле, получили травмы. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.