Происшествия 08 февраля 2023, 16:26 Авария с тремя погибшими обернулась уголовным делом для автоледи в Ивановской области

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На трассе Иваново-Фурманов произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой пресс-службу УМВД России по региону.

Предположительно, виновницей стала 34-летняя женщина, которая была за рулем Kia Ceed. Она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Porsche Cayenne под управлением 53-летней автоледи. В результате столкновения погибла 31-летняя сестра женщины-водителя из корейской иномарки, ее 78-летняя бабушка, а также 36-летний мужчина, который тоже был в машине. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

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По факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, возбудили уголовное дело.

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