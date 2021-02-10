Авария с тремя машинами произошла в Санкт-Петербурге

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте, сообщили в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Уточняется, что машины столкнулись по направлению к Петроградской улице. Участниками аварии стали авто серого, синего и красного цветов. По словам очевидца, транспортные средства образовали «паровозик», написал сайт «Петербургский дневник». На место случившегося уже приехали сотрудники ГИБДД. Выясняются причины произошедшего.