Авария с тремя маршрутными автобусами произошла в Иванове

Согласно предварительным данным, пострадали пять человек. По информации агентства, их направили в местную клиническую больницу, информирует газета «Аргументы и факты».

В настоящий момент неизвестно, насколько тяжелые у них травмы. Специалисты выясняют причины и детали ДТП.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки столкнулся с машиной скорой помощи на дороге в Благовещенске, совершив опасный маневр. Виновник аварии погиб на месте.