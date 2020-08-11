11 августа 2020, 19:49
Авария с тремя маршрутными автобусами произошла в Иванове
Авария с участием трех маршрутных автобусов произошла на Шереметьевском проспекте в Иваново, сообщило РИА «Новости».
Согласно предварительным данным, пострадали пять человек. По информации агентства, их направили в местную клиническую больницу, информирует газета «Аргументы и факты».
В настоящий момент неизвестно, насколько тяжелые у них травмы. Специалисты выясняют причины и детали ДТП.
Ранее сообщалось, что водитель иномарки столкнулся с машиной скорой помощи на дороге в Благовещенске, совершив опасный маневр. Виновник аварии погиб на месте.