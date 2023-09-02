Происшествия 02 сентября 2023, 09:07 Авария с тремя автомобилями произошла на МКАД РЕН ТВ: на съезде с МКАД автомобиль каршеринга столкнулся с двумя машинами РИА «Новости»

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Машина сервиса каршеринга разбилась на съезде с МКАД. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Как видно на кадрах съемки очевидца, автомобиль с разбитым капотом встал поперек одной из полос дороги, рядом — заметно поврежденное ограждение. У самой машины на видео попали двое молодых людей, один из которых говорил по телефону.

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Журналисты выяснили, что ДТП произошло при участии трех машин. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в Москве утвердили обвинение подозреваемой в аварии со смертельным исходом. Женщину обвиняют в наезде на аварийно стоявший на МКАД автомобиль, в результате чего погиб человек.